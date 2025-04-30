Самарские росгвардейцы стали победителями окружного чемпионата по стрельбе

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В Нижнем Новгороде завершился чемпионат Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

Всего в состязаниях участвовали 168 спортсменов. Стрельба велась из боевого пистолета, автомата Калашникова и снайперской винтовки. Выполнялись как классические упражнения — стрельба по мишени из разных положений на дистанции до 300 метров, так и упражнения скоростной стрельбы со сменой стойки и заменой магазина. Победителей определяли по каждому из семи упражнений в личном зачете.

По итогам трех дней соревнований первое место в командном зачете завоевали спортсмены из Управления Росгвардии по Самарской области. «Серебро» у команды Управления Росгвардии по Республике Татарстан. Замкнули тройку лидеров представители Управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

При этом 9 росгвардейцев выполнили нормативы на звание «Мастер спорта» и еще 24 — на спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». Почти 90 участников смогли выполнить 1-й, 2-й и 3-й спортивные разряды.

Победители турнира представят команду Приволжского округа на всероссийском чемпионате Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.