Представители СО привезли две медали с первенства ПФО по дзюдо среди мальчиков

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В Пермском крае прошло первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет. В соревнованиях участвовало 416 спортсменов из 14 регионов округа.



Сборную Самарской области представляли 28 человек: 17 мальчиков и 11 девочек. Двое из них вернулись домой с медалями.



Серебряным призером в весовой категории 50 кг стал Максим Юренков (АН "ФБСД" Сызрань, тренер А.Н.Ермолаев), а бронзовую награду в весовой категории 66+ кг выиграл Ильдар Махмутов (СК "Леон", тренер А.А.Тосунян).

Фото: минспорта СО