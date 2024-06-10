Пожарный 3 отряда взял "серебро" на всероссийских соревнованиях по боксу среди сотрудников МЧС России

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В Москве состоялись Всероссийские соревнования «Кубок МЧС России по боксу, посвященный памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга».

В течение 5 дней лучшие спортсмены-представители МЧС России из 7 федеральных округов, а также сборные команды высших учебных заведений МЧС России, демонстрировали свое спортивное мастерство, упорство и волю к победе.

В составе сборной команды Приволжского федерального округа в соревнованиях принял участие представитель Самарской области - сотрудник 3 пожарно-спасательного отряда Иван Мельник.

В спортивных боях он одержал победу в весовой категории 63,5 кг и вышел в финал.

В финальных состязаниях Иван повторил свой результат 2022 года и вновь стал серебряным медалистом, заняв 2 место на пьедестале почёта.

Сборная Приволжского федерального округа в общекомандном зачете заняла 3 место.

Иван Мельник служит в рядах МЧС России с 2019 года. Боксом занимается с детства. Имеет звание мастер спорта и считает, что спорт помогает ему в профессиональной деятельности.

Фото с сайта МЧС России