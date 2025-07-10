Открыта регистрация на ночной легкоатлетический забег «Огни Самары»

89

Стартовала регистрация на ночной легкоатлетический забег «Огни Самары», который состоится 9 августа и будет приурочен ко Дню физкультурника.

Маршрут пройдет по набережной Волги, старт и финиш будет организован около спортивного плавательного комплекса ЦСКА ВВС (Волжский проспект, 10).

Участников ждет 7 забегов:

- 10 км (от 14 лет)

- 5 км (от 11 лет)

- 5 км северная ходьба (от 11 лет)

- 5 км – корпоративный забег (от 11 лет)

- «Самарская миля» 1586 м (от 7 лет)

- детский забег на 600 метров (от 5 лет до 10 лет)

- детский забег на 300 метров (до 4 лет)



Регистрация открыта на сайте reg.russiarunning.com.

Отметим, что забег пройдет при поддержке министерства спорта Самарской области и администрации города Самара, а также общественной организации «Самарская областная федерация легкой атлетики».