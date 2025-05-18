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«Крылья Советов» проиграли московскому «Спартаку» – 0:2

18 мая 2025 21:35
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В заключительном матче Чемпионата России «Крылья Советов» сыграют в Воронеже с «Факелом».

В 29 тур Мир РПЛ «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимали московский «Спартак».

На 10 минуте был удален капитан самарцев Гленн Бейл и «Крылья Советов» остались в меньшинстве.

На 22 минуте встречи Рикарду Мангаш навесил с фланга в штрафную, но в результате рикошета мяч влетел в сетку ворот – 0:1.

На 42 минуте встречи за фол Владислава Шитова на Хесусе Медине главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Крыльев», который реализовал Пабло Солари – 0:2.

На 50 минуте встречи Фернандо Костанца получил второе предупреждение в матче, и самарская команда осталась вдевятером.

Выйдя на замену, впервые после травмы в прошлом году, сыграл Максим Витюгов.

В заключительном матче Чемпионата России «Крылья Советов» сыграют в Воронеже с «Факелом». Игра, как и все матчи 30 тура Мир РПЛ, состоится в субботу, 24 мая, в 17:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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