Каждый пятый житель Самарской области – участник комплекса ГТО

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Почти 600 тысяч жителей региона присоединились к общероссийскому движению "Готов к труду и обороне". Свою силу и уровень физической подготовки тестируют люди разного возраста – от 6 до 70 лет и старше.



Региональный центр тестирования провел первый в 2024 году прием нормативов. В "МТЛ Арене" прошли испытания по силовым видам.



За последние несколько лет в регионе построены 24 площадки для подготовки и выполнения нормативов ГТО, в том числе 3 в 2023 году.



Строятся спортобъекты и новые площадки, оборудуются залы - обновление спортивной инфраструктуры идет благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.



Всего в Самарской области количество людей, регулярно занимающихся спортом, превысило 50%, пишет Минспорта.



