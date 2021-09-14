«Акрон» победил «Ротор» - 2:1

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Игра с легендарным «Ротором», с которым «Акрон» встречался впервые в истории и на арене ЧМ-2018, поначалу развивалась в неспешном ключе. Но еще до перерыва команды обменялись двумя голевыми моментами: Волков не дал «Ротору» выйти вперед, а Базелюк с Марухиным воспользовались своими шансами сполна. Четвертый гол Константина в этом сезоне и дебютный мяч самого молодого игрока «Акрона» заставили волгоградцев взвинтить темп. «Ротор» сумел отквитать один мяч.

«Ротор» (Волгоград) – «Акрон» (Тольятти) 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 Базелюк, 0:2 Марухин, 1:2 Кавтарадзе

11 сентября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 1089 зрителей.

«Акрон» ждет новый экзамен – на домашнем поле. 15 сентября тольяттинцы примут на стадионе «Кристалл» в Жигулевске «КАМАЗ» из Набережных Челнов, передает пресс-служба ФК "Акрон".

Фото: пресс-служба ФК "Акрон"