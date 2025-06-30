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3000 человек стали участниками «Гонки героев» в Самарской области

30 июня 2025 11:13
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3000 человек стали участниками «Гонки героев» в Самарской области

В Самарской области состоялась «Гонка героев» - старт по пересеченной местности с 25 препятствиями: стенами, рукоходами, водными преградами для профессиональных спортсменов и любителей спорта.

В рамках гонки прошли всероссийские соревнования, чемпионат Самары и Самарской области по гонкам с препятствиями, массовый и командный старты для спортсменов-любителей. Мероприятие впервые прошло в новом месте — на «Ассет Арене» в Красноярском районе Самарской области.

Участников приветствовали вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, министр спорта Лидия Рогожинская, глава Красноярского района Юрий Горяинов.

Первыми новую трассу опробовали спортсмены-профессионалы, которым предстояло преодолеть более 10000 метров дистанции. Прохождение каждого препятствия было обязательным, и в случае нарушения правил спортсмен должен быть вернуться к его началу.

Победителями и призерами всероссийских соревнований среди мужчин стали: Айнур Ахметнабиев (Республика Татарстан), Роман Эминов (Воронежская область), Святослав Канаев (Воронежская область). Среди женщин лучшие результаты показали: Нубар Гиносян (Республика Марий Эл), Ангелина Переславцева (Воронежская область), Дина Перепелицына (Воронежская область). Чемпионами Самарской области стали Владимир Семенченко и Юлия Миннахметова, чемпионат Самары выиграли Ирина Лапун и Алмаз Кулуев.

После профессионалов на старт вышли любители. Для них дистанция была на четверть короче — 7,5 км, но препятствия остались теми же. В числе участников «Гонки героев» были представители разных городов и районов Самарской области, корпоративные команды предприятий и организаций региона, в том числе команда «Школа героев» — ветераны СВО, учащиеся и выпускники одноименного проекта, инициированного губернатором Вячеславом Федорищевым, которые своим примером вдохновляют ветеранов боевых действий вести активный образ жизни. Напомним, региональная программа «Школа героев» является продолжением президентской – «Время героев».

- Для меня это первая гонка. Я решил попробовать, проверить себя прежде всего на стойкость характера. Главная цель — пройти и дойти до финиша, - комментирует Герой России, общественный советник губернатора Самарской области, выпускник первого потока «Школы героев» Максим Девятов.

В Самаре «Гонка героев» проходит с 2016 года. Из года в год количество участников увеличивается. В этом году она собрала более 3000 человек. Проведение подобных мероприятий работает на популяризацию спорта, способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом и отвечает целям государственной программы «Спорт России». В Самарской области с целью поддержки и развития детско-юношеского и массового спорта по решению губернатора действует региональная программа «Мастер спорта».

 

 

Фото Минспорт.

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