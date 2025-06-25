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15-летний русский шахматист обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена

25 июня 2025 12:35
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15-летний русский шахматист обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен потерпел поражение от 15-летнего россиянина Максима Иванникова на онлайн-турнире "Титульный вторник".

Партия третьего раунда завершилась на 33-м ходу - Карлсен, игравший черными фигурами, признал поражение. По итогам турнира россиянин занял 122-е место, норвежец - третье. Победителем стал Пранав Венкатеш из Индии.

Иванников имеет звание кандидата в мастера Международной шахматной федерации (FIDE), на его счету 2184 очка в мировом рейтинге, который возглавляет Карлсен (2837 баллов).

"Титульный вторник" - еженедельный онлайн-турнир на платформе chess.com (заблокирована в России с апреля 2022 года по требованию Генпрокуратуры). В соревновании участвуют только шахматисты с международными званиями. Турнир проводится по швейцарской системе в формате блица.

Карлсену 34 года. Он удерживал звание чемпиона мира по классическим шахматам с 2013 по 2023 год, но отказался защищать титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Кроме того, Карлсен восемь раз побеждал на чемпионатах мира по блицу, пишет РИА Новости. 

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