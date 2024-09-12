14 и 15 сентября в Самаре пройдет традиционный Кубок Приматова

162

В эти выходные в Самаре во Дворце спорта состоится розыгрыш XIX Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова, с именем которого связано развитие профессионального баскетбола в нашем регионе. (0+)



В это межсезонье БК "Самара" уже выиграл два турнира: самарцы стали сильнейшими на Кубке памяти основателя БК "Пари НН" Александра Хайретдинова в Нижнем Новгороде и Кубке памяти президента БК "Автодор" Владимира Родионова в Саратове.



Теперь "Самара", "Пари НН", "Автодор" и действующий обладатель Кубка Приматова "Парма" сыграют между собой на самарском паркете.



14 сентября

15:00 Парма - Пари НН

19:30 Самара - Автодор



15 сентября

15:00 матч за 3-е место

18:00 финал



Кроме того, 14 сентября в 17:30 состоится презентация мужской команды БК "Самара".



Вход на все мероприятия свободный.

Фото: минспорта СО