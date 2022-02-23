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Зимнее трансферное окно 2022 года для "Крыльев Советов" получилось насыщенным. Соглашения с нашей командой подписали три опытных игрока и 12 молодых футболистов. По итогам сборов, трое из них продолжат выступать за "Крылья", а 9 – уйдут в аренды. В результате, в итоговую заявку попали следующие игроки:

№22 Фернандо Костанца: амплуа: правый защитник, возраст: 23, предыдущий клуб: "Шериф" (Тирасполь).

Фернандо Костанца имеет гражданство Бразилии и Италии. Несмотря на молодой возраст, это очень опытный футболист, на счету которого 6 матчей группового этапа Лиги чемпионов. Всего в составе "Шерифа" он провел 42 матча, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Контракт с игроком рассчитан на 3,5 года.

№85 Иван Игнатьев: амплуа: нападающий, возраст: 23, предыдущий клуб: "Рубин" (Казань).

Молодой нападающий арендован "Крыльями Советов" на ближайшие полгода. В соглашение между клубами прописана опция выкупа форварда самарским клубом. Иван – воспитанник "Краснодара". За эту команду он провел 54 матча, в которых забил 17 голов и отдал 6 результативных передач. В составе "Рубина" на его счету 40 игр, 3 забитых мяча и 3 голевые передачи.

№77 Артем Соколов: амплуа: полузащитник, возраст: 18, предыдущий клуб: "Химки" (Московская область).

Артем Соколов – атакующий полузащитник, имеет опыт выступления в юношеской сборной России. 18-летний воспитанник "Чертаново" в этом сезоне играл за подмосковные "Химки", где провел 12 матчей в РПЛ и отдал одну результативную передачу.

№14 Александр Коваленко: амплуа: полузащитник, возраст: 18, предыдущий клуб: "Чертаново" (Москва).

Молодой, но ярко себя проявивший на зимних сборах Александр Коваленко – воспитанник "Чертаново". На его счету в текущем сезоне 13 матчей в ФНЛ-2, в которых он отметился двумя голевыми передачами. Имеет большой опыт выступлений за юношеские сборные России. В национальной команде до 19 лет на его счету 9 матчей и 2 забитых гола. Контракт с нашим клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

№66 Ян Гудков: амплуа: левый защитник, возраст: 19, последний клуб: "Олимп-Долгопрудный" (Московская область).

19-летний левый защитник. Может сыграть справа и слева в полузащите. Воспитанник "Чертаново", после перешел в "Олимп-Долгопрудный". В ФНЛ сыграл 22 матча. Контракт Яна с "Крыльями Советов" подписан на 3,5 года.

№44 Матео Барач: амплуа: центральный защитник, возраст: 27, последний клуб: "Сочи" (Сочи).

27-летний хорват арендован у "Сочи" до конца сезона с правом выкупа. Матео начинал свою карьеру на родине, где выступал за "Осиек". В Австрии Барач играл за венский "Рапид". В составе "Рапида" Матео провел 80 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. В текущем сезоне на его счету 10 матчей за "Сочи" в РПЛ и 4 игры в Лиге Конференций. Барач имеет опыт выступления за сборную Хорватии.

№95 Илья Гапонов: амплуа: центральный защитник, возраст: 24, последний клуб: "Спартак" (Москва).

Центральный защитник Илья Гапонов арендован у столичного "Спартака" с опцией выкупа. Илья родился в городе Орел, свою карьеру начинал в "Строгино". После перешел в стан красно-белых. Всего на его счету 23 матча в составе "Спартака" и 59 игр за "Спартак-2".

"В это трансферное окно мы провели большую работу. Команду пополнили качественные игроки. Отмечу, что пришедшие футболисты – молодые и перспективные спортсмены, которые еще не сказали своего слова в футболе. Уверен, что наш тренерский штаб знает, как сделать так, чтобы каждый игрок прогрессировал в "Крыльях" и показывал свои лучшие качества. Также мы подумали о будущем и подписали контракты с перспективными и молодыми игроками не старше 21 года. Часть из них продолжит набираться опыта в командах ФНЛ-1 и ФНЛ-2. "Крылья" хорошо поработали на сборах. Впереди – 12 туров Чемпионата, вся борьба еще впереди, и мы надеемся, что команда будет играть в свой футбол и добиваться результата", – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Группа футболистов "Крыльев" отправилась в аренды: Дмитрий Прищепа проведет ближайший год в столичном "Велесе", молодые новички команды 20-летний голкипер Никита Яворский, 20-летний полузащитник Никита Першин, 18-летний полузащитник Илья Грибакин, 19-летний нападающий Егор Панков, 19-летний форвард Павел Попов останутся в аренде в "Чертаново". Александр Никитенков, Леонид Герчиков и Дмитрий Великородный арендованы липецким "Металлургом", выступающем в ФНЛ, до конца текущего сезона, а Никита Салтыков арендован "Звездой" из Санкт-Петербурга.

ПФК "Крылья Советов" благодарит игроков, которые на данном этапе завершили выступления за нашу команду. Иван Сергеев перешел в питерский "Зенит", Данил Пруцев и Никита Чернов будут выступать за "Спартак", Дмитрий Кабутов стал игроком "Уфы", Сильвие Бегич вернулся в "Рубин", контракты с нашей командой закончились у Мехди Зеффана, Максима Карпова, соглашение с Абатом Аймбетовым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"