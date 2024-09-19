В кубковой встрече "Крылья" проиграли "Спартаку" - 1:4

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В четвертом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" в Москве встречались со "Спартаком".

Счет хозяева поля открыли на второй минуте встречи, отличился Шамар Николсон – 1:0.

На 19 минуте капитан "Спартака" Роман Зобнин ударом с линии штрафной забил второй мяч в ворота самарцев – 2:0.

На 41 минуте прерывая передачу Антона Зиньковского на Шамара Николсона Кирилл Печенин срезал мяч в свои ворота.

На 68 минуте матча с передачи Ульви Бабаева ударом с линии штрафной отличился Владислав Шитов – 3:1.

На 80 минуте встречи после столкновения Максим Витюгов не смог продолжить игру, замен у "Крыльев" не осталось и матч самарцы продолжили вдесятером.

На 87 минуте за второе предупреждение в матче покинул поле Кирилл Печенин, и игру самарцы заканчивали вдевятером.

На 89 минуте Рикарду Мангаш установил окончательный счет в матче – 4:1.

"Крылья Советов" потеряли шансы покинуть четвертую строчку Группы А и выйти в плей-офф турнира.

В следующем мачте "Крылья Советов" в Грозном встречаются с "Ахматом". Игра 9 тура Мир РПЛ состоится в понедельник, 23 сентября, в 19:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"