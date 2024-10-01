«Солидарность Самара Арена» : развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Динамо» Мх

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В среду, 2 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против махачкалинского «Динамо». Матч 5 тура группового этапа FONBET Кубка России начнется в 20:00.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 18:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным спонсором клуба – компанией FONBET приготовили для болельщиков большую предматчевую программу.

Всех болельщиков ожидает чилл-зона от партнера FONBET: мерч для новых пользователей и Fonbet-комбо, «Колесо Фортуны», автомат «Хватай-ка», «Корнхолл».

Рядом будет расположена лаунж-зона «Крыльев Советов», где каждый сможет восстановить силы после рабочего дня. Для юных гостей будут работать текбол, сабсоккер, аттракцион «Футбольный дартс»

На площади гейта 3 пройдет конкурс от ведущего Александра Четверикова «Ор выше гор». Также послушать настоящие кавказские тосты.

Перед матчем пройдет сеанс одновременной игры в нарды. На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3х3».

Болельщиков в атрибутике угостим горячим глинтвейном.

На гейте 3 будет работать фотозона «НЕ Кавказские горы», а также можно сделать фото клубным автобусом или в фотобудке.

Полузащитник «Крыльев» Фернандо Костанца встретится с болельщиками перед матчем. На встрече все желающие смогут взять автограф и сделать совместное фото! Начало – 19:00.

С 18:30 на гейте 3 выступит кавер-группа CODA Band.

Перед матчем со стихотворениями выступит преданный болельщик «Крыльев Советов» Саша Самара.

Точки с аквагримом расположены на гейтах 2 и 3, в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Болельщикам, желающим принять участие в розыгрыше автомобиля, необходимо приобрести в фаншопах «Крыльев» атрибутику и программку на сумму от 1000 рублей и проставить отметку о покупке. Фаншопы располагаются гейтах 2 и 3, С122 и секторе VIP.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от партнера клуба Kitfort.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Динамо» Мх.

Напоминаем, что для посещения матча НЕ нужна Карта болельщика.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".