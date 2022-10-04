самарские болельщики возмущены судейством в матче "Крыльев" с "Краснодаром"

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3 октября завершился 11-й тур Российской премьер-лиги. На стадионе "Солидарность Самара Арена" "Крылья Советов" сыграли вничью с одним из лидеров чемпионата "Краснодаром" - 0:0. Несмотря на ничью, игра прошла ярко – острые моменты, атаки, травмы и не засчитанный гол.

С первых минут матча "Крылья" завладели инициативой. Полузащитник Сергей Пиняев на седьмой минуте, обойдя защиту, сделал сильный удар, но мяч попал в перекладину. В середине тайма самарская команда понесла потерю – травму получил защитник Юрий Горшков, которого заменил Георгий Зотов. Самарцы продолжали атаковать, продолжал заряжать игру и болельщиков Сергей Пиняев. Полузащитник ударил со штрафного так, что мяч едва не попал в ворота - вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов невероятным образом смог спасти свою команду от пропущенного гола.

Во второй тайме обе команды атаковали, обмениваясь моментами. Вместе с тем, все больше вопросов и возмущения трибун вызывали решения главного арбитра Алексей Сухого, который, как казалось, на протяжении всего матча лояльнее относился к "Краснодару". У него были основания назначить и 11-метровый удар в ворота гостей, и удалить одного из футболистов "Краснодара". Одним из ключевых эпизодов стал момент, когда после удара защитника "Крыльев" Романа Евгеньева мяч оказался то ли за линией ворот, то ли голкипер Матвей Сафонов успел его отбить. Арбитр Алексей Сухой после повторов пришел к выводу, что полностью линию мяч не пересек, чем вызвал шквал недовольства со стороны болельщиков. В итоге матч завершился нулевой ничьей, пишет Сова.



Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук отметил уровень игры "Крыльев".

- "Крылья Советов" всегда доказывают, что она конкурентоспособная команда. То, что матч будет трудный, мы понимали заранее, – сказал он после матча.

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подчеркнул, что команде для победы не хватило совсем чуть-чуть.

- Очень хотели победить, все для этого сделали, но не получается у нас пока реализовать преимущества, которые появляются в игре, – с сожалением отметил руководитель команды. - Нужно еще поработать, найти эти миллиметры, которых нам не хватает для забитых мячей.

Губернатор Дмитрий Азаров, вместе с земляками поддерживавший "Крылья" на трибунах "Солидарность Самара Арена", отметил, что самарская команда показала характер.

- Игра нашей команды сегодня точно не разочаровала. Парни проявили боевой, победный характер, – сказал Дмитрий Азаров, общаясь с игроками "Крыльев" после матча.

Следующую игру "Крылья Советов" проведут со "Спартаком" в Москве 9 октября.