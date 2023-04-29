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В следующем туре "Крылья Советов" сыграют в гостях с "Краснодаром".
"Крылья Советов" - "Зенит" - 1:5
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"Крылья Советов" - "Зенит" - 1:5

29 апреля 2023 18:26
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В следующем туре "Крылья Советов" сыграют в гостях с "Краснодаром".

В 25 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали лидера чемпионата санкт-петербургский "Зенит".

Счет в матче открыли самарцы на 9 минуте встречи. Навес в штрафную Романа Ежова замкнул Сергей Бабкин, отправивший головой мяч в ворота гостей – 1:0.

На 19 минуте встречи главный арбитр встречи после просмотра VAR за наступ Гленна Бейла на ногу сопернику назначил пенальти, который реализовал Малком – 1:1. На 30 минуте встречи ударом с линии штрафной Клаудиньо вывел гостей вперед – 1:2. На 41 минуте встречи Гленн Бейл получил второе предупреждение в матче и был удален. На 56 минуте Малком дальним ударом отправил мяч в сетку ворот самарцев – 1:3. На 68 минуте встречи Малком реализовыход один на один – 1:4, и на 74 минуте оформил покер – 1:5.

Георгий Зотов, вышедший в матче на замену, провел сотую игру за "Крылья Советов".

В следующем туре "Крылья Советов" сыграют в гостях с "Краснодаром". Матч 26 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 7 мая, в 20:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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