«Крылья Советов» завершили зимнюю трансферную кампанию

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ПФК «Крылья Советов» завершил зимнюю трансферную кампанию 2023 года. Состав нашей команды пополнили 5 футболистов, два игрока покинули команду, часть футболистов была отдана в аренды.

Четверо из пятерых новичков уже дебютировали в матче Фонбет Кубка России против «Динамо» (2:1). Владимир Писарский и Александр Зуев отличились голами, а Николай Рассказов сделал голевую передачу.

Кроме того, «Крылья» продлили контракты с лидерами команды – Гленном Бейлом и Романом Евгеньевым, выкупили у «Спартака» Владислава Шитова, выступавшего ранее в нашей команде на правах аренды. Владислав подписал контракт с «Крыльями» на 3,5 года.

№9 Владимир Писарский

Амплуа: нападающий

Возраст: 26

Последний клуб: «Оренбург»

Лучший бомбардир МИР РПЛ Владимир Писарский подписал контракт с «Крыльями» на 3,5 года. Владимир родился в Симферополе, он – воспитанник крымского футбола. Игрок выступал за «Крымтеплицу», затем за омский «"Иртыш» и «Оренбург». В составе последних провел 53 матча, забил 24 гола и отдал 5 голевых передач. В минувшем году Писарский вызывался в сборную России и дебютировал за нее в матче против Таджикистана. В 2023 году он уже забил за «Крылья» свой дебютный гол в четвертьфинале Фонбет Кубка России в ворота «Динамо».

№15 Николай Рассказов

Амплуа: фланговый защитник

Возраст: 25

Последний клуб: «Спартак» (Москва)

Защитник Николай Рассказов подписал с нашей командой соглашение до конца сезона 2025/26. Рассказов – уроженец Тульской области, но свою карьеру начинал в академии «Спартака». В сезоне 2020/21 на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». За оружейников Рассказов сыграл 17 матчей. За «Спартак» он провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе красно-белых Рассказов стал обладателем Кубка России. Также на счету игрока 18 матчей за молодежную сборную России.

В дебютном матче Кубка России против «Динамо» Рассказов отдал голевую передачу.

№28 Бенхамин Гарре

Амплуа: атакующий полузащитник

Возраст: 22

Последний клуб: «Уракан» (Аргентина)

Яркий аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре подписал с «Крыльями» контракт на 3,5 года.

Гарре – уроженец Буэнос-Айреса, он начинал свою карьеру в аргентинском «Велесе». В июле 2016 года Бенхамин перешел в «Манчестер Сити», в составе молодежных команд которого он провел 61 матч, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач. После перешел в аргентинский «Расинг», за который сыграл 32 игры, забил 3 мяча и трижды ассистировал партнерам. Последний клуб Гарре – «Уракан». Там Бенхамин сыграл 26 игр, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

Гарре вышел в стартовом составе нашей команды на матч Фонбет Кубка России против «Динамо».

№29 Александр Зуев

Амплуа: полузащитник

Возраст: 26

Последний клуб: «Химки»

Александр Зуев, вернувшийся в «Крылья» через 6 лет после своего первого появления в нашей команде, подписал контракт до конца текущего сезона.

Зуев уже выступал за «Крылья» в сезоне 2016/17. Тогда он провел за самарцев 11 матчей и отдал две голевые передачи.

Последний клубом Зуева были «Химки», он также выступал за московский «Спартак», «Ростов», «Рубин». За последние два клуба Александр сыграл более 120 матчей в чемпионате России.

Именно гол Александра Зуева принес «Крыльям» победу в матче четвертьфинала Кубка России против «Динамо».

№76 Иван Бобер

Амплуа: полузащитник

Возраст: 17

Последний клуб: «Чертаново»

17-летний полузащитник Иван Бобер подписал с нашей командой соглашение на 2 года. Иван родился в Самаре, свою карьеру начинал именно в Академии «Крыльев». В июле 2020 года он перешел в «Чертаново».

Бобер выступал за юношеские сборные России U-15, U-16, U-17, на его счету 12 матчей и 7 голов за национальные команды. Иван – сын Антона Бобра, легенды «Крыльев», который сыграл 300 игр за нашу команду.

«Крылья Советов» отдали в аренду группу футболистов: в «Волгарь» отправился полузащитник Данил Липовой, Владимир Хубулов отправился до конца сезона в «Химки», а Артем Соколов – в «Пари НН». Хорватский защитник Матео Барач арендован бельгийским клубом «Остенде» до конца сезона 2022/23. Дмитрий Прищепа будет выступать на правах аренды за волгоградский «Ротор», Ян Гудков – за «Текстильщик», Леонид Герчиков арендован столичным «Велесом», а Никита Салтыков перешел в «Акрон» до конца сезона.

ПФК «Крылья Советов» благодарит игроков, которые на данном этапе завершили выступления за нашу команду. Сергей Пиняев и Максим Глушенков перешли в московский «Локомотив», сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"