"Крылья Советов" отправились в Тулу на матч с "Арсеналом"

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Сегодня наша команда провела занятие на тренировочном поле базы в преддверии матча против "Арсенала".

Затем "Крылья" выехали в Аэропорт "Курумоч", откуда вылетели в Москву. Из столицы наша команда отравится в Тулу.

В этой встрече смогут принять участие все футболисты, кроме Дениса Якубы и Дмитрий Прищепы, которые продолжают восстановление от повреждений. Сыграть против туляков сможет нападающий Максим Глушенков. Он был внесен в заявку нашей команды.

Матч 3-го тура против "Арсенала" состоится в Туле 7 августа и начнется в 18:30 по самарскому времени. Матч будет показан в прямом эфире телеканала "Матч Премьер". Информация для болельщиков, собирающихся в Тулу здесь.

Фото: пресс-служба ФК "КС"