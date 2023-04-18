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«Крылья Советов» отправились в Краснодар на матч Фонбет Кубка России

18 апреля 2023 17:27
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Вместе с командой отправились Дмитрий Цыпченко и Александр Солдатенков. По приезде «Крылья» проведут вечернуюю тренировку.

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» отправились в Краснодар, где завтра сыграют матч второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Краснодара».

Наша команда долетит до Ставрополя, после на автобусе доедет до места назначения. Вместе с командой отправились Дмитрий Цыпченко и Александр Солдатенков. По приезде «Крылья» проведут вечернуюю тренировку.

Встреча пройдет в Краснодаре 19 апреля и начнется в 20:00 по самарскому времени. Игра будет показана в прямом эфире телеканала «Матч Премьер», сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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