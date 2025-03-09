"Крылья Советов" - "Акрон" - 0:2

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В первом после зимней паузы домашнем матче Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали тольяттинский "Акрон".

На 9 минуте встречи после подачи углового Артем Дзюба смог отправить мяч в ворота самарцев – 0:1. Лончар довёл счёт до 0:2.

Выйдя на замену на 71 минуте в составе "Крыльев Советов" дебютировал Лука Гагнидзе.

Александр Солдатенков в матче получил предупреждение, которое для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит предстоящую игру.

В следующем матче "Крылья Советов" в Каспийске сыграют с махачкалинским "Динамо". Игра 21 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 15 марта, в 18:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".