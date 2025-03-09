Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
10 марта местами в Самарской области сохранится сильный ветер
В следующем матче "Крылья Советов" в Каспийске сыграют с махачкалинским "Динамо".
"Крылья Советов" - "Акрон" - 0:2
Пострадал 63- летний мужчина, он направлен на медицинский осмотр в медучреждение.
Самогонный аппарат взорвался в квартире многоквартирного жилого дома в Сызрани
Были представлены дисциплины формейшн, М класс, В класс, А класс, буги-вуги.
В Самаре состоялись межрегиональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу
По последним данным, декретные выплаты получают 1075 мужчин.
В Тюменской области отцы начали чаще брать отпуск по уходу за ребенком
При этом Вьетнам исключил из списка Белоруссию.
Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян до 15 марта 2028 года
В России будет отмечаться День архитектора
В России будет отмечаться День архитектора
В Самарской области в школах прошёл урок гражданской обороны
В Самарской области в школах прошёл урок гражданской обороны
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.14
-0.43
EUR 96.86
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой
Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" - "Акрон" - 0:2

9 марта 2025 19:29
145
В следующем матче "Крылья Советов" в Каспийске сыграют с махачкалинским "Динамо".

В первом после зимней паузы домашнем матче Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали тольяттинский "Акрон".

На 9 минуте встречи после подачи углового Артем Дзюба смог отправить мяч в ворота самарцев – 0:1. Лончар довёл счёт до 0:2.

Выйдя на замену на 71 минуте в составе "Крыльев Советов" дебютировал Лука Гагнидзе.

Александр Солдатенков в матче получил предупреждение, которое для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит предстоящую игру.

В следующем матче "Крылья Советов" в Каспийске сыграют с махачкалинским "Динамо". Игра 21 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 15 марта, в 18:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 15:30.
08 марта 2025, 19:06
Информация о матче «Крылья Советов» – «Акрон»
Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 15:30. Спорт
582
Молодежка проведет два товарищеских матча со сборной Колумбии U-20.
04 марта 2025, 21:19
Игорь Дмитриев в расширенном списке в молодёжной сборной России U-21
Молодежка проведет два товарищеских матча со сборной Колумбии U-20. Спорт
857
 Главное условие проезда – наличие билета на матч или клубной атрибутики «Крыльев Советов».
04 марта 2025, 20:53
В день матча с «Акроном» для болельщиков в тестовом режиме будут организованы бесплатные шаттлы до стадиона
 Главное условие проезда – наличие билета на матч или клубной атрибутики «Крыльев Советов».  Футбол в Самаре
944
В центре внимания
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
861
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
8 марта 2025  13:26
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
840
В Самарской области увеличат тарифы на газ
8 марта 2025  13:11
В Самарской области увеличат тарифы на газ
530
В Самаре пройдет тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
8 марта 2025  11:35
В Самаре пройдет тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
590
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днем
8 марта 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днем
538
Весь список