Футбольный клуб «Крылья Советов» ушел в межсезонье без тренера и спонсора

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Футболисты и тренерский штаб самарского клуба «Крылья Советов» отправлены в отпуск по окончании 30-го тура Российской премьер-лиги.

Часть игроков уже не вернется в Самару и начнет новый сезон в других командах. Не будет работать в следующем сезоне и главный тренер Игорь Осинькин. То, о чем говорилось почти на протяжении всего сезона, свершилось, и клуб расстался с Осинькиным, не став продлевать со специалистом контракт, завершившийся 31 мая. Процесс обновления самарских «Крыльев Советов» запустили, но пока вопросов больше, чем ответов — кто станет главным тренером, какую команду он соберет и появится ли наконец у клуба титульный спонсор.

Игорь Осинькин возглавил «Крылья» в июле 2020 года. Это был период, когда команда за шесть лет трижды вылетала в первый дивизион — Футбольную национальную лигу. «Отношение к нам не сразу поменялось. Его нужно было заработать. И даже, наверное, где-то выстрадать. Поначалу трудно было руководить командой — так много негатива выливалось. Даже я, который любил стоять у бровки, иногда садился на лавку, чтобы спрятаться под козырек, ведь и на меня было давление, как на тренера, под руководством которого команда не очень качественно провела первые матчи», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба «Крылья Советов». В последующее время отношение требовательных болельщиков самарского футбола менялось, и постепенно команда во главе с Осинькиным буквально влюбила в себя футбольную торсиду не только в Самаре, но и по всей стране.

Главный тренер «Балтики», бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев, комментируя уход Игоря Осинькина в эфире «Матч ТВ», отметил, что его коллеге в Самаре удалось сделать футбол, отличимый от других команд. «Самое главное, что он привил «Крыльям» узнаваемый футбол. Романтичный, быстрый, взрывной, резкий футбол. «Крылья» стали узнаваемой командой. Да, у них не было глобальных успехов. Да, это команда-середняк, но серьезный середняк. Пусть даже они иногда боролись за выживание», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

По сути, для «Крыльев Советов» под руководством Осинькина наиболее удачными стали первые два сезона. Тогда они вернулись в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и удержали позиции в элите в следующем сезоне, попутно став во второй раз в своей истории финалистом Кубка страны. По итогам следующего сезона самарцы остались восьмыми, одержав несколько ярких побед (2:0 над «Краснодаром», 5:2 над «Динамо»). Летом 2022 года контракт с Игорем Осинькиным пролонгировали на три года. Затем последовал неоднозначный сезон-2022/2023, когда в Кубке России «Крылья» показали приличный результат, обыграв «Зенит», «Спартак», «Динамо», но при этом до последнего тура чемпионата боролись за право остаться в РПЛ. В минувшем сезоне-2024/2025 «Крылья» стали десятыми. Практически с самого его начала не смолкали бесконечные слухи о возможной отставке тренера.

Перезагрузка «Крыльев» все еще несколько буксует — решение по расставанию с тренером принято, а определенности по кандидатуре его преемника нет. По крайней мере, на момент сдачи номера в печать — 30 мая. При этом в околофутбольных пабликах активно обсуждались несколько кандидатур, среди которых Магомед Адиев (экс-главный тренер «Ахмата») и помощник Осинькина с 2020 года Сергей Булатов. Чаще всего в футбольных кулуарах называется имя Сергея Булатова как сменщика Осинькина. Но не исключено, что в итоге он окажется переходной фигурой. Заминка с назначением тренерского штаба может быть связана и с непониманием бюджета клуба на предстоящий сезон. После того как «РТ-Капитал» потребовал через арбитраж долг почти в 900 млн рублей, «Крылья» могли лишиться лицензии. В последний момент самарцы все-таки прошли процедуру лицензирования, но при этом на них наложили санкции.

Ограничения касаются покупки и продажи игроков в летнее и зимнее трансферные окна. А именно — «Крылья» не смогут потратить сверх лимита, вырученного с продажи футболиста. То есть, продав игрока за 1 млн евро, купить футболиста они могут тоже на 1 млн евро. Не более. И по словам источника, знакомого с ситуацией в клубе, за последние несколько лет «Крылья» ни разу не покупали игроков дороже, чем продавали. Судя по тому, что все еще не было официальной информации о продлении контрактов с игроками, у которых сроки контрактации истекают в мае-июне 2025 года, можно предположить, что из «Крыльев» уйдут в статусе свободных агентов 17 футболистов. Через несколько недель команде предстоит выходить из отпуска, но понимания, в каком составе она соберется и под какого тренера в принципе будут формировать команду, нет, как нет и четких задач на предстоящий сезон и титульного спонсора.

Перед отъездом из Самары Игорю Осинькину губернатор Вячеслав Федорищев вручил награду — знак «За заслуги перед Самарской областью», пишет Обоз-инфо.