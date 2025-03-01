Жительница Красноярского края подавилась и умерла на конкурсе по поеданию блинов

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Жительница Красноярского края, участвуя в конкурсе по поеданию блинов, подавилась ими и умерла, инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района, передает РИА Новости.

Информация о трагедии появилась в субботу в ряде СМИ региона.

Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть.

Информацию о происшествии подтвердили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.

"Подтверждаем факт смерти, проводится проверка, причина смерти устанавливается", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти женщины, подавившейся блином на масленице.

Фото: pxhere.com