Жительница Красноярского края подавилась и умерла на конкурсе по поеданию блинов

Жительница Красноярского края, участвуя в конкурсе по поеданию блинов, подавилась ими и умерла, инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района, передает РИА Новости.
Информация о трагедии появилась в субботу в ряде СМИ региона.
Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть.
Информацию о происшествии подтвердили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
"Подтверждаем факт смерти, проводится проверка, причина смерти устанавливается", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти женщины, подавившейся блином на масленице.
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