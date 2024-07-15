Житель Татарстана задержан в Волжском районе с 800 кг живых речных раков

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В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя Татарстана в районе железнодорожной станции в Волжском районе Самарской области. У злоумышленника обнаружено около 800 килограммов живых речных раков в количестве более 15 тысяч штук. Общая стоимость незаконно добытых биологических ресурсов составила более 1,5 млн рублей. Задержание проводилось при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Самарской области.



Следователем Следственного управления Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Изъятые речные раки выпущены в естественную среду обитания, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.