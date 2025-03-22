Житель Кошкинского района вломился в квартиру к женщине, перепутав ее с бывшей сожительницей

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В дежурную часть ОМВД России по Кошкинскому району поступило сообщение от местных жителей об обнаружении открытой двери в квартиру соседки и видимый в помещении беспорядок.

По указанному адресу выехали руководители ОМВД России по Кошкинскому району и следственно-оперативная группа. На месте происшествия полицейские установили, что собственницей квартиры является 32-летняя программист медицинского учреждения. Женщина пояснила оперативникам, что конфликтных ситуаций у нее ни с кем нет, из квартиры ничего не пропало, но ущерб от повреждения вещей, дверей, окна и полов составляет не менее 45 тысяч рублей.

Руководитель уголовного розыска заметили мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым в одном из дворов. Полицейские задержали и доставили в отдел полиции 41-летнего местного жителя, ранее судимого за грабеж.

В ходе опроса мужчина подробно рассказал о событиях, предшествующих задержанию: находясь возле многоквартирного дома в алкогольном опьянении, он заметил местную жительницу, похожую на бывшую сожительницу и решил поговорить с ней. Женщина вошла в подъезд и пропала из вида. Тогда он, думая, что слышит ее крики о помощи, попытался взломать дверь рядом находящейся квартиры. Потерпев неудачу, взял хранящуюся в свободном доступе в подъезде лопату и разбил окно на первом этаже. После чего, вернувшись к двери, той же лопатой, выломал дверь. Не обнаружив в помещении женщины, разбросал по комнатам вещи, повредил плинтус и линолеум, после чего ушел искать ее на улицу, где его задержали полицейские.

Мужчину поместили в наркологический диспансер, по выходу из которого к нему будут применены меры ответственности в соответствии с законодательством. Собранные в ходе проверки материалы переданы в следственные органы.