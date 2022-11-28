Женщина, сбившая в Москве мать с детьми в момент ДТП была трезва

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Женщина, которая вечером 27 ноября за рулем Kia вылетела на тротуар и сбила мать с двумя детьми на улице Свободы в Москве, в момент аварии была трезва. По данным «Известий», алкотестер не выявил алкоголя в ее крови.

Женщина выехала на встречную полосу, задела трамвай, но продолжила движение. После этого она вылетела на тротуар и сбила мать, которая гуляла с двумя детьми.

Мать погибла на месте, позже от полученных травм скончался ее четырехлетний сын. Младенец в коляске не пострадал.

Водитель, которая сбила мать с детьми на улице Свободы в Москве, утверждает, что потеряла сознание за рулем.

После аварии женщина была задержана.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц.