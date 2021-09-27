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За выходные в Самарской области задержали 57 пьяных водителей

27 сентября 2021 12:39
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За выходные в Самарской области задержали 57 пьяных водителей

В ходе рейдовых мероприятий с 24 по 26 сентября сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2600 различных правонарушений в области дорожного движения.
В состоянии опьянения допустили управление транспортом 57 водителей.
Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 18 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.


За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 220 автомобилистов. В присутствии сотрудников полиции сняли тонировочную пленку 135 водителей. Несмотря на выписанные требования, 2 жителя Самарской области не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.
Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий задержаны 48 нарушителей правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Проигнорировали использование ремней безопасности 309 водителей.
Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.
В результате мероприятий выявлено более 320 правонарушений со стороны пешеходов и свыше 200 - со стороны водителей.
Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.
Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

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