Я нашел ошибку
Главные новости:
Силуанов заявил о перегреве инфляции в России
Силуанов заявил о перегреве инфляции в России
Жительница Сызрани предстанет перед судом за серию карманных краж
Жительница Сызрани предстанет перед судом за серию карманных краж
Житель Самарской области за деньги зарегистрировал 35 мигрантов у себя дома
Житель Самарской области за деньги зарегистрировал 35 мигрантов у себя дома
Сбер представил AI-систему предотвращения операционных дефектов
Сбер представил AI-систему предотвращения операционных дефектов
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
За вымогательства и грабежи в Самаре задержали членов банды из 6 мужчин
За вымогательства и грабежи в Самаре задержали членов банды из 6 мужчин
Самарских автомобилистов предупредили о новом штрафе
Самарских автомобилистов предупредили о новом штрафе
В Самаре водитель сбил малышку на самокате
В Самаре водитель сбил малышку на самокате
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
0.26
EUR 89.69
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара»
В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»
Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" сегодня, 1 июня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За два месяца работы в Самаре сервисов кикшеринга за медпомощью обратились уже 145 человек

3 июня 2021 10:40
173
За два месяца работы в Самаре сервисов кикшеринга за медпомощью обратились уже 145 человек

За два месяца, прошедших с момента появления в Самаре кикшеринга, за медицинской помощью обратились уже 145 человек, которые получили травмы в результате использования модных  средств индивидуальной мобильности. Это данные областного министерства здравоохранения, предоставленные газете «Самарское Обозрение».

12 человек после обращения были госпитализированы. В реальности пострадавших намного больше, так как не все пострадавшие обращаются за медицинской помощью.

В кикшеринговых компаниях не стали сообщать, сколько раз получали травмы их пользователи. Лишь в Whoosh «Самарскому Обозрению» сообщили: «Поездок, где возникла какая-то нештатная ситуация, – менее 1%». Количество поездок при этом не было не названо.

Основной причиной таких ситуации в компании назвали нарушения ПДД, правил сервиса (поездка вдвоем на одном самокате) или невнимательностью. Посетовали в Whoosh и на несовершенство городской инфраструктуры, пишет Обозрение.

Травмируются как пользователи кикшеринга, так и владельцы личных электросамокатов. Характер и тяжесть повреждений – самые разные.

«Основными травмами, полученными при падении с самокатов, являются ушибы мягких тканей, растяжение связок, переломы конечностей», – уточнили в региональном минздраве.

Один из самых тяжелых инцидентов случился около месяца назад на Московском шоссе. На велосипедной дорожке женщину подрезал велосипедист, она резко затормозила и перелетела через руль, сломав обе руки. Есть уже в Самаре и случаи столкновений с пешеходами.

Как ранее сообщал oboz.info, в 2020 году в России зарегистрировано уже более трехсот ДТП с участием электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ), в которых погибли шесть человек.

Какие меры примут власти в Самаре, пока неясно. Есть проект, отчасти напоминающий введение «медленных зон» в Москве, где уже начали принудительно снижать скорости кикшеринговых девайсов в наиболее людных местах. В Самаре планируют ограничить движение возле образовательных учреждений и на набережной. О законодательной инициативе после вопросов издания задумался и депутат губернской думы Михаил Матвеев.

«Самарское Обозрение» напоминает: сейчас в Самаре работают Whoosh, Urent, Red Wheels и «Карусель», которые заявили о работе на улицах города более трех тысяч электросамокатов, причем пока даже не во всех его районах.

Теги: кикшеринг пострадавшие самокат травмы электросамокат

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На Московском шоссе в Самаре молодой водитель врезался в столб
01 июня 2021, 10:10
На Московском шоссе в Самаре молодой водитель врезался в столб
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он попал в больницу. Происшествия
723
Самара вошла в топ городов России, где активнее всего используют самокаты
15 мая 2021, 10:45
Самара вошла в топ городов России, где активнее всего используют самокаты
Порядка 70-80% всех поездок на самокатах — это прогулки с семьей, друзьями и знакомство с городом.  Транспорт
829
Самарцам напоминают о правилах использования средств индивидуальной мобильности
30 апреля 2021, 09:40
Самарцам напоминают о правилах использования средств индивидуальной мобильности
К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относят: самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, мноколеса и иные аналогичные средства... Транспорт
599
В центре внимания
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
3 июня 2021  13:26
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
Транспорт
44
Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре
3 июня 2021  11:57
Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре
Благоустройство
111
Дмитрий Азаров: Единая Россия сформирует в Самарской области команду кандидатов, которые смогут оправдать доверие избирателей
3 июня 2021  11:50
Дмитрий Азаров: Единая Россия сформирует в Самарской области команду кандидатов, которые смогут оправдать доверие избирателей
Политика
236
Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре
3 июня 2021  11:42
Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре
Общество
132
в Самаре предусмотрен комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения
3 июня 2021  11:19
В Самаре предусмотрен комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения
Транспорт
135
Весь список