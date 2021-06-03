За два месяца работы в Самаре сервисов кикшеринга за медпомощью обратились уже 145 человек

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За два месяца, прошедших с момента появления в Самаре кикшеринга, за медицинской помощью обратились уже 145 человек, которые получили травмы в результате использования модных средств индивидуальной мобильности. Это данные областного министерства здравоохранения, предоставленные газете «Самарское Обозрение».

12 человек после обращения были госпитализированы. В реальности пострадавших намного больше, так как не все пострадавшие обращаются за медицинской помощью.

В кикшеринговых компаниях не стали сообщать, сколько раз получали травмы их пользователи. Лишь в Whoosh «Самарскому Обозрению» сообщили: «Поездок, где возникла какая-то нештатная ситуация, – менее 1%». Количество поездок при этом не было не названо.

Основной причиной таких ситуации в компании назвали нарушения ПДД, правил сервиса (поездка вдвоем на одном самокате) или невнимательностью. Посетовали в Whoosh и на несовершенство городской инфраструктуры, пишет Обозрение.

Травмируются как пользователи кикшеринга, так и владельцы личных электросамокатов. Характер и тяжесть повреждений – самые разные.

«Основными травмами, полученными при падении с самокатов, являются ушибы мягких тканей, растяжение связок, переломы конечностей», – уточнили в региональном минздраве.

Один из самых тяжелых инцидентов случился около месяца назад на Московском шоссе. На велосипедной дорожке женщину подрезал велосипедист, она резко затормозила и перелетела через руль, сломав обе руки. Есть уже в Самаре и случаи столкновений с пешеходами.

Как ранее сообщал oboz.info, в 2020 году в России зарегистрировано уже более трехсот ДТП с участием электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ), в которых погибли шесть человек.

Какие меры примут власти в Самаре, пока неясно. Есть проект, отчасти напоминающий введение «медленных зон» в Москве, где уже начали принудительно снижать скорости кикшеринговых девайсов в наиболее людных местах. В Самаре планируют ограничить движение возле образовательных учреждений и на набережной. О законодательной инициативе после вопросов издания задумался и депутат губернской думы Михаил Матвеев.

«Самарское Обозрение» напоминает: сейчас в Самаре работают Whoosh, Urent, Red Wheels и «Карусель», которые заявили о работе на улицах города более трех тысяч электросамокатов, причем пока даже не во всех его районах.