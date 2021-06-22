За два месяца к медикам обратились 145 пострадавших от использования самокатов самарцев

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В настоящее время все крупные российские города, в том числе и Самара, столкнулись с проблемой массового использования электросамокатов и и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В Самаре уже используется более трех тысяч СИМ.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, только за два последних весенних месяца в отделения и пункты травматологии Самары обратились за помощью 145 человек, которые получили травмы в результате использования СИМ, 12 человек госпитализировано.

Среди пострадавших не только пешеходы, но и лица, управляющие СИМ. Используемый в городском пространстве СИМ, движущийся с достаточно большой скоростью, небезопасен прежде всего для лица, которое им управляет без средств индивидуальной защиты (к примеру, как водитель мотоцикла), пишет Самру.ру.

В настоящее время отсутствует законодательная база, регулирующая использование электросамокатов.

На прошедшем 21 июня 2021 заседании комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы депутаты обсудили проблемы использования СИМ.

Депутатами подготовлено обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой об ускорении рассмотрения и принятия проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации (в части правового регулирования вопросов пользования средствами индивидуальной мобильности), а также инициировании поправок в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по данному вопросу.

«В Самарскую Губернскую Думу поступает большое количество обращений от граждан с просьбой как-то урегулировать ситуацию с наездами на пешеходов «водителей» самокатов. Особо хочу подчеркнуть, что речь не идет о запрете самокатов, речь идет об ограничении их скорости (мы предлагаем ограничить скорость движения электросамокатов на пешеходных зонах до 15 км/ч), а также об использовании обязательной экипировке (шлем, защита) для тех участников движения, кто ездит на самокатах по проезжей части. Конечно, должна вводиться определенная административная ответственность за нарушения установленных правил участниками дорожного движения, использующими средства индивидуальной мобильности. На данный момент идет некое отставание законодательной базы от развития технического прогресса. Это необходимо исправить», - пояснил председатель комитета Самарской Губернской Думы по местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Основополагающим является внесение изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации в части особенностей закрепления понятийного аппарата и правил использования гражданами СИМ (их движения, стоянки, парковки и т.д.). СИМ следует относить к источникам повышенной опасности, возлагая ответственность за причиненный вред на собственника и пользователя.

При этом в перспективе реализации вводимых к электросамокатам новых требований должна быть обеспечена и готовность регионов по наличию дорожной инфраструктуры (выделенных полос) для движения СИМ в условиях городской среды.