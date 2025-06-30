Выпившие подростки из Тольятти пели про Бандеру

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Полиция Тольятти проверяет информацию о пьяных подростках, исполнивших песню о лидере украинских националистов в годы Второй мировой войны Степане Бандере и гимн Украины в городском парке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Соответствующее видео было опубликовано самими подростками в соцсетях.

На кадрах, размещенных в интернете, слышно, как один из ребят напевает "Батько наш Бандера, Украина-мать". В полиции РИА Новости уточнили, что по факту появления видео в telegram-каналах начата проверка. По предварительным данным, видео было размещено в сети после празднования выпускного.