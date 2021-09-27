В Жигулевске пьяный водитель врезался в барьер

54

26 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП.

Одно из ДТП произошло в 3:05 в Жигулевске. Водитель 1994 года рождения, который к административной ответственности за нарушения ПДД в 2021 году не привлекался, двигался на автомобиле «Mitsubishi Lancer» по автомобильной развязке над М-5 «Урал» со стороны ул. Магистральной в направлении ул. Гидростроителей. В пути следования, водитель не выбрал боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, вследствие чего допустил наезд на дорожное барьерное ограждение. В результате ДТП девушка-пассажир, 1997 года рождения, была госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение. По результату медицинского обследования установлено, что в момент аварии водитель автомобиля находился в состоянии опьянения.