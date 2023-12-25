В выходные в Самарской области огнеборцы спасли на пожаре 3 человек

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В период с 22 по 25 декабря на территории Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 26 техногенных пожаров, 17 из которых произошло в городских округах, 9 - в муниципальных районах Самарской области.

В жилом секторе зарегистрировано 13 пожаров. Погибших нет. Эвакуировано 32 человека, 3 человека спасены.

В воскресенье, 24 декабря, в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в Куйбышевском районе г. Самары. В доме № 55 «А» на Пугачевском тракте горели домашние вещи в квартире на площади 10 кв.м. Очаг пожара находился на кухне.

Звеньями газодымозащитной службы 7 пожарно-спасательной части была обеспечена своевременная самостоятельная эвакуация из дома 30 человек. Еще 3 мужчин были спасены огнеборцами. С помощью масок-самоспасателей пожарные вывели людей на улицу и передали для осмотра сотрудникам скорой помощи. Пожар был оперативно ликвидирован.

Для борьбы с огнем привлекались 22 человека и 7 единиц техники - личный состав 7 и 99 пожарно-спасательных частей, а также Волжского спасцентра.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.