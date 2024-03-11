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В Волжском районе в двух ДТП пострадали люди

11 марта 2024 13:50
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В Волжском районе в двух ДТП пострадали люди

10 марта на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в котором пострадали 3 человека. 

Одно из ДТП произошло в Волжском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 14:30 час. 57-летний водитель, управляя автомобилем Лада 219110, двигался по 81 км. автодороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», со стороны п. Воскресенка в направлении г. Чапаевск и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием транспортного средства. Водитель – госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло в Волжском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 03:15 час. водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Tucson, двигался по 26 км. Автодороги «Самара Большая-Черниговка граница с Республикой Казахстан», со стороны с. Дубовый Умет в направлении п. Самарский, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на встречную полосу для движения и съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. Женщина-пассажир 1972 года рождения – госпитализирована.

Теги: ДТП

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