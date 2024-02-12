В Волжском районе сотрудники ДПС помогли доставить роженицу в больницу

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За помощью к дорожным полицейским обратился взволнованный мужчина, который боялся, что не успеет довезти беременную супругу до роддома.

В девятом часу утра 2 февраля текущего года инспекторы отдельного взвода дорожно-постовой службы Госавтоинспекции Волжского района лейтенант полиции Дмитрий Плешаков и старший лейтенант полиции Антон Пушкарев несли службу на 23 километре автодороги «Самара-Бугуруслан», когда к ним за помощью обратился водитель автомобиля Hyundai. Мужчина был сильно взволнован и пояснил, что в его автомобиле находится беременная супруга, у которой начались схватки, и ее нужно срочно доставить в медицинское учреждение.

Дорожные полицейские отреагировали незамедлительно, передали дежурному сообщение о случившимся, включили специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки на служебном автотранспорте и сопроводили автомобиль с женщиной в родильное отделение Самары, где передали ее медикам.

Убедившись, что помощь сотрудников ГИБДД больше не требуется и роженица находится под наблюдением врачей, полицейские вернулись на маршрут патрулирования, а женщина родила здорового мальчика.

Офицеры посетили семью при выписке и преподнесли новорожденному памятный сувенир в виде патрульного автомобиля ДПС. Полицейские пожелали молодой семье здоровья и безопасных дорог. В свою очередь, родители ребенка выразили полицейским благодарность за экстренную помощь.

«Спасибо сотрудникам, что сразу отреагировали на нашу просьбу, – выразил признательность отец новорожденного. – Благодаря их оперативности и своевременной помощи, мы приехали в роддом вовремя, и малыш появился на свет без осложнений».