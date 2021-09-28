В Тольятти в ДТП с автобусом пострадали четверо

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27 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 10:00 в Тольятти. Водитель 1978 года рождения, который к административной ответственности за нарушения ПДД в 2021 году привлекался три раза, двигался на автобусе «Hyundai County» по Лесопарковому шоссе со стороны ул. Спортивной в направлении ул. Комзина. В пути следования, в районе д. № 36 по Лесопарковому шоссе, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в месте, где это запрещено.

Там он столкнулся с автомобилем «Lada Vesta» с легковым прицепом. В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель легкового автомобиля и три пассажира автобуса, в том числе один несовершеннолетний, 2005 года рождения. Им всем было назначено амбулаторное лечение.