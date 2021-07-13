В Тольятти потушили крупный лесной пожар

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Пожарным останется пролить дымящиеся участки, но это тоже займет немало времени.

В понедельник, 12 июля, представители регионального управления МЧС объявили о завершающей стадии тушения крупного пожара в городском лесу Центрального района Тольятти.

— Ликвидацию открытого горения зарегистрировали в 20:39, — уточнили в пресс-службе областного управления МЧС.

Пожар начался около 15:00 10 июля. Площадь, пройденная огнем, за два дня составила более 100 гектаров.

Самарским пожарным помогали вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Авиация сбросила с воздуха больше 650 тонн воды.

Теперь огнеборцам предстоит пролить отдельные участки, чтобы окончательно справиться с возгоранием, пшет 63.ру.