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В Тольятти на улице нашли человеческий череп

9 апреля 2022 11:25
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В Тольятти на улице нашли человеческий череп

7 апреля 2022 года в вечернее время на участке местности, расположенном в районе улицы Спортивной в Автозаводском районе города Тольятти, обнаружен череп человека. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты следственного управления. По предварительным данным останки принадлежат мужчине среднего возраста. С места происшествия изъяты образцы грунта и тканей с черепа, назначен комплекс необходимых экспертиз.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК.

Теги: Уголовное дело

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