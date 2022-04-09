В Тольятти на улице нашли человеческий череп

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7 апреля 2022 года в вечернее время на участке местности, расположенном в районе улицы Спортивной в Автозаводском районе города Тольятти, обнаружен череп человека. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты следственного управления. По предварительным данным останки принадлежат мужчине среднего возраста. С места происшествия изъяты образцы грунта и тканей с черепа, назначен комплекс необходимых экспертиз.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК.