В Тольятти иномарка врезалась в другую, а после в дерево

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9 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

На территории Комсомольского района города Тольятти в 13-15 час. Водитель 2000 года рождения, стаж вождения которого составляет менее 2 лет, управляя автомобилем «CHEVROLET NIVA», двигался по ул. Бурлацкой в направлении автодороги М-5 «Урал» и при повороте направо нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «HONDA CR-V» под управлением девушки 1987 года рождения. После столкновения транспортное средство «CHEVROLET NIVA», продолжив движение, столкнулось с деревом. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «HONDA CR-V» 1991 года рождения, которая бригадой скорой помощи доставлена в ближайшую больницу, где ей назначено амбулаторное лечение.