В Тольятти иномарка сбила велосипедиста

172

В Тольятти 10 сентября водитель 1976 г.р., управляя автомобилем "Mitsubishi Lancer" двигался по ул. Маршала Жукова. В течение 2021 года водитель к административной ответственности привлекался 7 раз. В пути следования он допустил наезд на велосипедиста 1958 г.р., который пересекал проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП с телесными повреждениями велосипедист госпитализирован. В отношении велосипедиста вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает облМВД.