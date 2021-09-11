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В Тольятти иномарка сбила велосипедиста

11 сентября 2021 11:57
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В Тольятти иномарка сбила велосипедиста

В Тольятти 10 сентября водитель 1976 г.р., управляя автомобилем "Mitsubishi Lancer" двигался по ул. Маршала Жукова. В течение 2021 года водитель к административной ответственности привлекался 7 раз. В пути следования он допустил наезд на велосипедиста 1958 г.р., который пересекал проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП с телесными повреждениями велосипедист госпитализирован. В отношении велосипедиста вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает облМВД.

Теги: велосипедисты ДТП

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