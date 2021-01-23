В Тольятти автомобилистка врезалась в световую опору

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22 января на территории Самарской области зарегистрировано семь ДТП с пострадавшими. При этом, восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.

Одно из ДТП произошло в 12:20 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина 1957 года рождения, управляя автомобилем «Рено», двигалась по Южному шоссе со стороны улицы Воскресенской в направлении улицы Борковской. В пути следования автолюбительница не выбрала безопасную скорость движения, допустила наезд на бордюрный камень и световую опору. В результате ДТП женщина получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.