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В Тольятти столкнулись два КАМАЗа

22 сентября 2021 11:28
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В Тольятти столкнулись два КАМАЗа

21 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2  человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 14:50 в Тольятти. Водитель 1973 года рождения, стаж вождения которого составляет 26 лет, двигался на грузовом автомобиле «КАМАЗ» в составе полуприцепа по автодороге М-5 «Урал» со стороны ул. Куйбышева в направлении Обводного шоссе. В пути следования, водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, вследствие чего допустил столкновение с аналогичным грузовым автомобилем «КАМАЗ» с полуприцепом, под управлением мужчины 1990 года рождения. В результате ДТП водителя транспортного средства, совершившего столкновение, госпитализировали. 

Теги: ДТП

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