В Тольятти столкнулись два КАМАЗа

93

21 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 14:50 в Тольятти. Водитель 1973 года рождения, стаж вождения которого составляет 26 лет, двигался на грузовом автомобиле «КАМАЗ» в составе полуприцепа по автодороге М-5 «Урал» со стороны ул. Куйбышева в направлении Обводного шоссе. В пути следования, водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, вследствие чего допустил столкновение с аналогичным грузовым автомобилем «КАМАЗ» с полуприцепом, под управлением мужчины 1990 года рождения. В результате ДТП водителя транспортного средства, совершившего столкновение, госпитализировали.