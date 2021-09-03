В Сызранском районе столкнулись вазовские легковушки и большегруз

185

2 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе на 931 км трассы М-5 «Урал». В 12-00 час. 57-летний водитель, который за нарушения ПДД в течении последних двух лет привлекался к административной ответственности 8 раз, управляя автомобилем «HINO 300», по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там большегруз совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21213» под управлением мужчины 1986 года рождения и «LADA Vesta», которым управлял 51-летний сызранец. Также с кроссовером и большегрузом совершил столкновение 38-летний водитель, управлявший а/м «LADA Vesta». После аварии в больницу госпитализирован водитель автомобиля «ВАЗ 21213».