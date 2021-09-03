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В Сызранском районе столкнулись вазовские легковушки и большегруз

3 сентября 2021 12:50
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В Сызранском районе столкнулись вазовские легковушки и большегруз

2 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 9  человек получили ранения различной степени тяжести. 
Одно из ДТП произошло в Сызранском районе на 931 км трассы М-5 «Урал». В 12-00 час. 57-летний водитель, который за нарушения ПДД в течении последних двух лет привлекался к административной ответственности 8 раз, управляя автомобилем «HINO 300»,  по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.  Там большегруз совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21213» под управлением мужчины 1986 года рождения и «LADA Vesta», которым управлял 51-летний сызранец. Также с кроссовером и большегрузом  совершил столкновение  38-летний водитель, управлявший  а/м «LADA Vesta». После аварии в больницу госпитализирован водитель автомобиля «ВАЗ 21213».

Теги: большегруз ДТП

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