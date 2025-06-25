В Сызранском районе на трассе М-5 столкнулись LADA Granta и Фура Dongfeng   

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25 июня в Сызранском районе на 300 километре трассы М-5 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Во встречном направлении движения столкнулись LADA Granta и Фура Dongfeng.

После столкновения грузовой автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель LADA Granta с множественными переломами был зажат в салоне аварийного автомобиля.

На место происшествия для проведения аварийно-спасательных работ отправились спасатели Поисково-спасательного отряда Сызрани. Пострадавшего деблокировали и передали врачам скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области и сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО