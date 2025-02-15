В Сызрани в ДТП пострадали водитель и пассажир

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14 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 14:10 в г. Сызрань. На перекрестке неравнозначных дорог ул. Чапаева и ул. Крестьянской водитель 1940г.р., управляя автомобилем Nissan Juke и двигаясь по второстепенной дороге, совершил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением водителя 2000г.р., который передвигался по главной дороге. На месте ДТП телесные повреждения получили водитель отечественного автомобиля и его пассажир 2005г.р.