В Сызрани подростки ради забавы решили обкидать камнями проезжающие поезда

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В дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте от начальника поезда поступило сообщение, что в районе станции Сызрань-город – станции Кашпир дети обкидали камнями пассажирский поезд. Спустя некоторое время в дежурную часть поступило аналогичное сообщение об обкидывании другого поезда.

Правонарушителями оказались жители близлежащих к железнодорожному полотну домов в возрасте от 15 до 16 лет. Дети находились около железнодорожных путей без присмотра взрослых и ради забавы решили обкидать камнями проезжающие поезда.

В результате хулиганских действий детей в двух пассажирских поездах были разбиты три боковых стекла, повреждены два информационных знака и пролет металлического ограждения пешеходного перехода через железнодорожного пути. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Несовершеннолетние пояснили сотрудникам полиции, что не задумывались, что их забава, может привести к нежелательным последствиям.

В отношении родителей подростков составлены протоколы об административном правонарушении.

Фото: Сызранского ЛО МВД России на транспорте