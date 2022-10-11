В Ставропольском районе водитель врезался в бетонные блоки

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10 октября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно ДТП произошло в 06:25 в Ставропольском районе. 52-летний водитель автомобиля «Renault Logan» двигался по автодороге «М5-Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Тольятти. В пути следования, на 988 км., данной автодороги, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на препятствие - бетонные блоки, ограждающие место проведения дорожных работ, с последующим съездом в правый кювет по ходу своего движения и наездом на препятствие – дерево. С места происшествия госпитализированы водитель и 52-летняя женщина-пассажир.