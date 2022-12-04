В Сергиевском районе молодой водитель врезался в полуприцеп

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3 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в Сергиевском районе.

На 1079,83 км а/д М-5 «Урал» в 01-15 час. 23-летний водитель, управляя автомобилем «LADA (ВАЗ) Priora» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с полуприцепом «Нефаз», буксируемого на жесткой сцепке автомашиной «Камаз» под управлением водителя 1988 года рождения. Водителю легкового автомобиля врачами назначено амбулаторное лечение.