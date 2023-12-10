В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Осторожно, гололед!»

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Полицейские Самарской области регулярно проводят на территории региона различные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, и нередко помощниками им в этом становятся сами юные участники дорожного движения.

Так, сотрудники Госавтоинспекции Приволжского района совместно с учащимися средней школы №2 села Приволжье провели на улице профилактическую акцию «Осторожно, гололед!».

Стражи порядка и их помощники побеседовали с юными пешеходами и их родителями, напомнили о важности соблюдения ПДД, правил личной безопасности при переходе проезжей части и взаимной вежливости на дороге. Кроме того, полицейские обратили внимание на то, что в зимний период в связи с плохими погодными условиями и гололедом нужно быть вдвойне осторожными. В темное время суток пешеходам необходимо иметь на верхней одежде или рюкзаках световозвращающие элементы.

В ходе беседы дети вместе с сотрудниками ГИБДД вручали участникам акции специальные памятки с правилами, которые изготовили собственными руками. Специально для водителей на них также были написаны просьбы быть уважительными и внимательными по отношению к другим участникам дорожного движения, всегда соблюдать скоростной режим, особенно на подъездах к пешеходным переходам!

Участники акции с большим вниманием выслушали пожелания детей и Госавтоинспекторов и пообещали сделать все возможное, чтобы дорога была безопасной, особенно в зимний период.