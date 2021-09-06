В Самарской области отбили оленёнка у своры диких собак

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В приюте для диких животных "Айболит" появился новый обитатель.

Как сообщили в национальном парке Самарская лука, в приют его доставили сотрудники Жигулевской ГЭС, которые отбили оленёнка у своры диких собак. Лесного жителя в приюте определили в отдельный вольер и оказали необходимую помощь. Пока раны от укусов собак не заживут, животное будет находиться под присмотром специалистов. В будущем косулю планируют выпустить в естественную среду обитания.

По предварительной оценке, у животного достаточно глубокие рваные раны и сильный стресс. Однако ветеринары дают позитивный прогноз на выздоровление Жигулевскому Бэмби, сообщает ГТРК Самара.

Фото: npsamluka.ru