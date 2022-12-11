В Самарской области лося спасали из ледяной ловушки

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В социальных сетях появилось захватывающее видео, которое заставило поволноваться каждого пользователя.

Громадный лось провалился под лед и застрял в водяной ловушке. На помощь животному пришли несколько человек, судя по снаряжению, команда направлялась в поход. Без приключений не обошлось.

Сначала неравнодушная женщина пыталась подтолкнуть сохатого палкой, чтобы он испугался и стал быстрее грести копытами, но у животного уже не осталось сил выбраться самостоятельно. Тогда спасатели вынули из сумки топор, которым принялись разламывать лед. Когда дорога была полностью расчищена, сохатый подплыл к берегу и оказался на суше, пишет ГТРК Самара.

В комментариях зрители благодарили авторов видео за их неравнодушие и смелость:

«Есть еще на свете хорошие люди»;

«Респект и уважение вам! Смелые вы люди».

Фото: vk.com/Происшествия Тольятти (ЧП. ДТП)