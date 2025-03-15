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В Самарской области автобус ехал на красный

15 марта 2025 11:48
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В Самарской области автобус ехал на красный

Сотрудниками полиции во время мониторинга социальной сети Интернет выявлено видео, на котором зафиксировано нарушение ПДД РФ водителем маршрутного автобуса.
Полицейскими в кратчайшие сроки установлена личность мужчины, осуществившего проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора.
Сотрудникам Госавтоинспекции Самарской области 37-летний местный житель пояснил, что во время движения не заметил, как сигнал переключился, однако вину в совершении противоправного деяния признал.
За нарушение ПДД РФ водитель автобуса должностными лицами Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.12.12 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.
С правонарушителем полицейские провели профилактическую беседу и еще раз напомнили, что он несет ответственность не только за свою безопасность, но и пассажиров.

Госавтоинспекция обращается к водителям: при проезде регулируемых перекрестков в обязательном порядке руководствуйтесь сигналами светофора! Помните, нарушая правила дорожного движения, Вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих людей!

Теги: БДД

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