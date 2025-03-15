В Самарской области автобус ехал на красный

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Сотрудниками полиции во время мониторинга социальной сети Интернет выявлено видео, на котором зафиксировано нарушение ПДД РФ водителем маршрутного автобуса.

Полицейскими в кратчайшие сроки установлена личность мужчины, осуществившего проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора.

Сотрудникам Госавтоинспекции Самарской области 37-летний местный житель пояснил, что во время движения не заметил, как сигнал переключился, однако вину в совершении противоправного деяния признал.

За нарушение ПДД РФ водитель автобуса должностными лицами Госавтоинспекции привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.12.12 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.

С правонарушителем полицейские провели профилактическую беседу и еще раз напомнили, что он несет ответственность не только за свою безопасность, но и пассажиров.

Госавтоинспекция обращается к водителям: при проезде регулируемых перекрестков в обязательном порядке руководствуйтесь сигналами светофора! Помните, нарушая правила дорожного движения, Вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих людей!