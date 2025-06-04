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В самарской многоэтажке в аварию попал лифт с ребенком

4 июня 2025 13:23
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В самарской многоэтажке в аварию попал лифт с ребенком

В медиапространстве были опубликованы сведения о том, что в многоквартирном доме на улице Тухчевского в городе Самаре произошла аварийная остановка лифтовой кабины, в которой находился 10-летний ребенок.

В результате произошедшего мальчику потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, жизни и здоровью ребенка угрозы не имеется.

По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области Ленинским межрайонным следственным отделом по данному факту незамедлительно была организована доследственная проверка.

В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изучается техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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